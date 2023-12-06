Ankara'da 4 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da 4 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı
Ankara'da 4 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # fetö
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