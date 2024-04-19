Ankara'da aranan 1158 kişi yakalandı

Ankara'da valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-18 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.



Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 54, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 343 ve ifadeye yönelik aranan 737 kişi yakalandı.



