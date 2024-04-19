Ankara'da aranan 1158 kişi yakalandı
Ankara'da valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü. Polis ve jandarmanın operasyonlarında, aranan 1158 kişinin yakalandığını duyurdu.
Ankara'da valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-18 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 54, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 343 ve ifadeye yönelik aranan 737 kişi yakalandı.
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