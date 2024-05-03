Ankara'da aranan 868 kişi yakalandı

Ankara'da, polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı.

Ankara'da aranan 868 kişi yakalandı
Son Güncelleme:

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 304 ve ifadeye yönelik aranan 509 kişi yakalandı.

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAntalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıYurt
# ankara # aranan şahıslar
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
Doğalgaz tüketicileri dikkat! Faturalar artık daha fazla gelecek
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşlı kabin memuru alacak
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
Asya'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok okul eğitime ara verdi
Asya'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok okul eğitime ara verdi
Öne Çıkanlar Özgür Özel belliydi dedi ama CHP'lileri neden saraçhane'ye çağırdığını söylemedi | ULUSAL HABER Özgür Özel belliydi dedi ama CHP'lileri neden saraçhane'ye çağırdığını söylemedi | ULUSAL HABER Bu hafta sinemada hangi filmler var? Bu hafta sinemada hangi filmler var?