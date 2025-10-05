Ankara’da büyük su kesintisi: 24 saat boyunca sular kesik olacak!

Başkent Ankara’da su kesintileri vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün saat 08.00 itibarıyla başlayan su kesintisi, yarın sabah 08.00’e kadar sürecek.

Ankara'da büyük su kesintisi: 24 saat boyunca sular kesik olacak!
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (ASKİ) yapılan açıklamada, “Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arıza nedeniyle bazı bölgelerde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır” denildi.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek yerler şu şekilde açıklandı:

Çankaya ilçesi: Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları.
Yenimahalle ilçesi: Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri.
Gölbaşı ilçesi: Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: “4 GÜNDÜR YIKANAMIYORUM”

Su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlardan biri olan Eker, yaşadıkları duruma isyan etti:

“Bize sürekli ‘sular geri gelecek’ diyorlar. Borularda sorun varmış, olabilir ama bu kadar insanı mağdur edemezler. Tanker geliyor su bitiyor, biz alamıyoruz. Ben 4 gündür yıkanamıyorum. Ne yapayım, komşuya mı gideyim?”

ANKARA’DA SUSUZLUK TEPKİSİ BÜYÜYOR

Kent genelinde devam eden su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, bidonlarla çeşme başlarında su sırası bekliyor. ASKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar kesintilerin daha erken sona erdirilmesini istiyor.

