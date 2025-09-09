Ankara'da dehşet! Kayınpeder, gelinini çocuğunun yanında katletti
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, soruşturma başlatıldı.
Yayınlanma:
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kayınpeder K.A., boşanma aşamasındaki gelini B.G.K. ile konuşmak üzere bir araya geldi.
İddiaya göre, gelininin oğlunu aldattığını düşünen K.A., tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayarak gelinini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı.
VATANDAŞLAR POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI
Olay yerinden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, B.G.K.’nın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. K.A.’nın olay sonrası gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.