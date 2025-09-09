Ankara'da dehşet! Kayınpeder, gelinini çocuğunun yanında katletti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da dehşet! Kayınpeder, gelinini çocuğunun yanında katletti
Yayınlanma:

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kayınpeder K.A., boşanma aşamasındaki gelini B.G.K. ile konuşmak üzere bir araya geldi.

İddiaya göre, gelininin oğlunu aldattığını düşünen K.A., tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayarak gelinini çocuğunun gözleri önünde bıçakladı.

VATANDAŞLAR POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Olay yerinden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, B.G.K.’nın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. K.A.’nın olay sonrası gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile anlaştı!Son dakika: Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile anlaştı!Spor
ŞOK 10-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Arzum Dikey Süpürge ve daha fazlası raflardaŞOK 10-16 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Arzum Dikey Süpürge ve daha fazlası raflardaMarket
ankara boşanma aşaması cinayet
Günün Manşetleri
Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz
Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?