Ankara'da dolmuşla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobil çarpıştı. Feci kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da dolmuşla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Altınay Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarptı.

Ankara'da dolmuşla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazanın etkisiyle devrilen dolmuştaki 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da dolmuşla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, devrilen dolmuş ile otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomotivde ek vergiResmi Gazete'de yayımlandı: Otomotivde ek vergiOtomobil

Kaynak: Anadolu Ajansı

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