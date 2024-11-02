Ankara'da dolmuşla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dolmuşla otomobil çarpıştı. Feci kazada 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Altınay Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 06 LA 0506 plakalı otomobil, 06 J 1314 plakalı dolmuşa çarptı.
Kazanın etkisiyle devrilen dolmuştaki 5 kişi ile otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, devrilen dolmuş ile otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı