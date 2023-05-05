Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Ozan Deniz E'nin (21) kullandığı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolunun 20. kilometresi Dağyaka Mahallesi yakınlarında, Mustafa K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Basri K. ve Naşide K. yaralandı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan Ozan Deniz E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Ankara’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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