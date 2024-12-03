Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki Türkü Sitesi C blok 192 numaralı binada, boşanma aşamasındaki bir çiftin aileleri arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki çiftten kadının babası olan 48 yaşındaki Ç.A, 23 yaşındaki damadı H.B.K'nin babasının evine konuşmak için gitti. Evde H.B.K'nin babası 53 yaşındaki İ.K, annesi 47 yaşındaki D.K. ve kardeşi 23 yaşındaki S.K. ile kayınpeder Ç.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A, yanında bulunan tabanca ile aileye saldırdı. Ç.A'nın silahından çıkan kurşunlarla damadının annesi D.K, erkek kardeşi S.K. ve damadı H.B.K. yaralandı.

Bunun üzerine çıkan arbedede yaralı halde olan erkek kardeşler ise Ç.A'yı, bıçakla saldırarak yaraladı. Tartışma ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bıçakla yaralanan Ç.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, kayın valide D.K'nin ise ağır yaralı olduğu, erkek kardeşlerin ise hafif yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ç.A'nın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.