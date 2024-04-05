Ankara'da k5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'da k5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da k5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 5 bin 282 kablosuz kulaklık, 5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 48 giyecek ve aksesuar malzemesi ile 77 çeşitli elektronik malzeme bulundu.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ankara # kaçak tütün
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