Ankara’da kan donduran cinayet: "Babam tuttu, dedem annemi kesti"

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sırasında Arslan’ın beş yaşındaki kızı da evdeydi. Kızının anlattıkları ise cinayetin vahşetini gözler önüne serdi.

Arslan için Ankara’daki Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene annesi Makbule Gürkan, babası Cemal Gürkan, kız kardeşi Yaprak Nar ve çok sayıda yakın akrabası katıldı. Cenazede kadınlar tabutu taşıdı, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sloganlar atıldı.

“BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ”

Başak Gürkan Arslan’ın kız kardeşi Yaprak Nar, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Nar, “Kardeşim kızını anaokulundaki oryantasyondan yarım gün alıp eve geçiyor. Bunlar evin dışındaki kameraları izliyorlar, bakıyorlar ki evde. Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar, içeri giriyorlar. Kayınpederi diyor ki ‘ben halledeceğim’. Mutfağa gidip bıçak alıyor” dedi.

Nar, yeğeninin ifadelerini aktararak, “Kızı, ‘Babam tuttu, dedem de annemi kesti’ diyor. Çocuk, ‘dedem bıçağı anneme batırdı, annem dışarı kaçtı ama düşmüş. Babam tuttu, dedem de annemi kesti, annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm. Annem bana çok kötü baktı’ dedi. Bütün bunlar beş yaşındaki kızının önünde yaşanıyor” sözleriyle olayın vahşetini açıkladı.

Olayın ardından tutuklamaların gerçekleştiğini belirten Nar, adalet taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Aklını esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23’ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı. ‘Biz nafaka vermeyeceğiz’ dediler. Tamam dedik. Güzellikle ayrılalım, herkes kendi yoluna baksın. Tamam demişler. Ama evden çıkınca oraya gitmişler ve bunlar yaşanmış.”

Olayın meydana geldiği sitenin yöneticilerinden İhsan Kaplan, bir gürültü duyduktan sonra olay yerine gittiklerini ve durumu orada öğrendiklerini söyledi. Kaplan, aileyi yakından tanıdıklarını ancak bugüne kadar hiçbir tartışmalarına şahit olmadıklarını ifade etti.