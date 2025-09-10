Ankara’da kan donduran cinayet: "Babam tuttu, dedem annemi kesti"

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen başak Gürkan Arslan’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Olay sırasında küçük kızının gördükleri kan dondurdu: “Babam tuttu, dedem annemi kesti.” acılı aile adalet istedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da kan donduran cinayet: "Babam tuttu, dedem annemi kesti"
Yayınlanma:

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sırasında Arslan’ın beş yaşındaki kızı da evdeydi. Kızının anlattıkları ise cinayetin vahşetini gözler önüne serdi.

Arslan için Ankara’daki Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene annesi Makbule Gürkan, babası Cemal Gürkan, kız kardeşi Yaprak Nar ve çok sayıda yakın akrabası katıldı. Cenazede kadınlar tabutu taşıdı, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için sloganlar atıldı.

“BABAM TUTTU, DEDEM DE ANNEMİ KESTİ”

Başak Gürkan Arslan’ın kız kardeşi Yaprak Nar, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Nar, “Kardeşim kızını anaokulundaki oryantasyondan yarım gün alıp eve geçiyor. Bunlar evin dışındaki kameraları izliyorlar, bakıyorlar ki evde. Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar, içeri giriyorlar. Kayınpederi diyor ki ‘ben halledeceğim’. Mutfağa gidip bıçak alıyor” dedi.

Nar, yeğeninin ifadelerini aktararak, “Kızı, ‘Babam tuttu, dedem de annemi kesti’ diyor. Çocuk, ‘dedem bıçağı anneme batırdı, annem dışarı kaçtı ama düşmüş. Babam tuttu, dedem de annemi kesti, annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm. Annem bana çok kötü baktı’ dedi. Bütün bunlar beş yaşındaki kızının önünde yaşanıyor” sözleriyle olayın vahşetini açıkladı.

Olayın ardından tutuklamaların gerçekleştiğini belirten Nar, adalet taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Aklını esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23’ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı. ‘Biz nafaka vermeyeceğiz’ dediler. Tamam dedik. Güzellikle ayrılalım, herkes kendi yoluna baksın. Tamam demişler. Ama evden çıkınca oraya gitmişler ve bunlar yaşanmış.”

Olayın meydana geldiği sitenin yöneticilerinden İhsan Kaplan, bir gürültü duyduktan sonra olay yerine gittiklerini ve durumu orada öğrendiklerini söyledi. Kaplan, aileyi yakından tanıdıklarını ancak bugüne kadar hiçbir tartışmalarına şahit olmadıklarını ifade etti.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye sert mesaj: “Değişim başkanlıkta da lazım”Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye sert mesaj: “Değişim başkanlıkta da lazım”Spor
A101 11 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Google TV’den beyaz eşyaya indirim fırsatlarıA101 11 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Google TV’den beyaz eşyaya indirim fırsatlarıMarket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara cinayet
Günün Manşetleri
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Bankalar faiz yarışına girdi! Bankalar faiz yarışına girdi!
Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL? Vatandaş merak ediyor: Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL?