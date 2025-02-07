Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat 2025 Cuma günü için Ankara'da beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, kar yağışı ihtimaline dikkat çekildi.
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Meteoroloji verilerine göre Ankara’da gün içinde sıcaklıklar 0 ila 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık da benzer seviyelerde olacak.
Beklenen sıcaklık: 0 - 5°C
Hissedilen sıcaklık: 0 - 5°C
Nem oranı: %42 - %79
Yetkililer, hava sıcaklıklarının hafta boyunca düşüş göstereceğini belirterek vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ankara'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklendiği bildirildi.