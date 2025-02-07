Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!

Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, bu trajik olayların kendilerini derinden üzdüğünü ve ilgili birimlerin daha sıkı denetimlere başladığını vurguladı.

102 TON KAÇAK ALKOLE EL KONULDU

Sahte alkol üretimi ve satışı yapanlara karşı operasyonların aralıksız sürdüğünü belirten Şahin, güvenlik güçlerinin gıda denetim birimleriyle koordineli olarak çalıştığını kaydetti.

Bu kapsamda, toplam 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildiğini belirten Vali Şahin, 62 tonun Düzce ve Konya’da, yaklaşık 40 tonun ise Ankara sınırları içinde yakalandığını ifade etti.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili 32 kişi hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13’ünün tutuklandığını, 17’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyuran Şahin, vatandaşlara kaçak alkol konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

“ALKOL, SAĞLIK VE GELECEK İÇİN TEHLİKELİ”

Vali Şahin, sahte içkinin ölümcül etkilerine dikkat çekerek, "Alkol hem sağlığımız hem de geleceğimiz açısından zararlı bir madde. Hele sahte alkol, doğrudan hayata kasteden bir tehlikedir. Bu nedenle alkol tüketilecekse, mutlaka yetkili satıcılardan temin edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan, sahte içki satışı yapanları yetkililere bildirmelerini isteyen Şahin, ihbarların bu tür trajedilerin önüne geçmek için büyük önem taşıdığını belirtti.