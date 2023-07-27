Ankara'da korkutan patlama! Tır alev alarak patladı

Ankara'da seyir halindeki tır kaza yaptı. Kazanın ardından yanan tırın lastiklerinde ve diğer aksamlarında patlama meydana geldi. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever şu ifadeleri kullandı:

- Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Yanan tırın söndürme çalışmaları an itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur