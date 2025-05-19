Ankara'da melodili yol sürprizi: Doğru hızda gidenler Mozart'ın Türk Marşı'nı duyacak

Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde sürücüler sıra dışı bir uygulamayla karşılaşıyor. "Melodili yol uygulaması" adı verilen yeni sistem sayesinde, belirli bir hızla seyreden araçlar Mozart'ın ünlü "Türk Marşı" eserini duyuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yenilik, 12 Mayıs'ta başlayan çalışmaların ardından 16 Mayıs'ta tamamlandı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın işleyişini şöyle anlattı:

“Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor. Araç sabit hızda ilerlediğinde, yol üzerindeki oyuklar farklı frekansta notalar oluşturarak birleşiyor ve hedeflenen melodi ortaya çıkıyor.”

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAKTA KURULUYOR

Bakan Uraloğlu, melodili yolların yerleşim yerlerinden uzakta kurulduğunu vurgulayarak, "Diğer ülkelerde yapılan benzer uygulamalarda gürültü şikayetleri arttı. Biz bu yüzden yerleşim alanlarına uzak bölgeleri tercih ediyoruz," dedi.

İlk etapta Nallıhan'da hayata geçirilen bu sistemin ikinci etabı, 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışında Kertek mevkiinde başlatıldı. Uygulamanın, taşıtların ortalama 100 km/s sabit hızla seyredebildiği, yolun düz ve pürüzsüz olduğu alanlarda en iyi sonucu verdiği belirtildi.