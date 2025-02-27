Ankara’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı, Çayırhan Yolu’nun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Çayırhan yönüne ilerleyen Refik Metin yönetimindeki 06 HO 1341 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada tali yoldan gelen İsmail Çakmak’ın kullandığı 06 BET 884 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İsmail Çakmak ve yanında bulunan Necla Özmen (53) ile minibüsteki 6 öğrenci yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü İsmail Çakmak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.