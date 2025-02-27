Muğla’da dehşet anları! Tartışma kanlı bitti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Halilbey Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa S. ile Fatih Cura arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa S., yanında taşıdığı tabanca ile Cura’ya 6 el ateş etti.

Kurşunların isabet etmesiyle Cura kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Cura, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırgan Mustafa S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.