Ankara'da öğrenci servisi kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın okul servis aracına çarptığı kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Ağır yaralanan öğrenci Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken diğer yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da öğrenci servisi kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Refik Cesur Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar’ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç, E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya’nın kullandığı 06 S 70067 plakalı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracına sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.

Öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak yola savruldu.

Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı. Kazazedelere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Ankara'da öğrenci servisi kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi.

Ağır yaralanan öğrenci Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolu ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulunduYeşilırmak'ta erkek cesedi bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara Polatlı trafik kazası
Günün Manşetleri
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
Isparta'da askeri helikopter düştü
"Münbiç’te kontrol sağlandı"
34 tutuklama
Rus diplomattan Esad açıklaması
ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması
"Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı"
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Özgür Özel'den Suriye açıklaması
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Çok Okunanlar
ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması ABD'den Suriye ve Türkiye açıklaması
Rus diplomattan Esad açıklaması Rus diplomattan Esad açıklaması
Suriyeliler geri dönecek mi? Bakanlık'tan açıklama Suriyeliler geri dönecek mi? Bakanlık'tan açıklama
Faiz düzenlemesi hakkında kritik karar: Resmi Gazete'de yayınlandı Faiz düzenlemesi hakkında kritik karar: Resmi Gazete'de yayınlandı
Özgür Özel'den Suriye açıklaması Özgür Özel'den Suriye açıklaması