Ankara'da öğrenci servisi kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Refik Cesur Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar’ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç, E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya’nın kullandığı 06 S 70067 plakalı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracına sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.

Öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak yola savruldu.

Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı. Kazazedelere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi.

Ağır yaralanan öğrenci Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolu ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.