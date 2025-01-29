Ankara’da patlama: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, patlama henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü gerçekleşti. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler hızla sevk edildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra olay yerine gelen ekipler, patlamanın etkilerini kontrol altına aldı.

Patlama sırasında evde bulunan 70 yaşındaki H.K.’nin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle dairenin bazı parçaları çevreye savruldu. Olayın ardından soruşturma başlatılarak incelemeler devam etmekte.