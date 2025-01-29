Ayşe Barım'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Tekelleşme ve şantaj iddialarını destekler nitelikte

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ayşe Barım’a ait WhatsApp ve e-posta gruplarındaki konuşmalar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın ID Danışmanlık şirketinin sahibi olduğu ve sektördeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili soruşturma yürütüyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, menajerlerin WhatsApp grubunda birbirleriyle yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altındaki komisyon oranlarını kabul etmeyeceklerine dair konuşmalar geçtiği ve bazı yapımcılar ile kast ajanslarına yönelik tehditlere varan ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Ayşe Barım, 12 Eylül 2022 tarihinde oluşturdukları “Ajans Komisyonu Meselesi Düzenleme” başlıklı WhatsApp grubunda şu mesajı yazmış:

“Merhaba arkadaşlar, uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz, sanırım siz de yaşıyorsunuzdur. Özellikle Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da sürekli olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor. Bunun için isterseniz buluşalım mı? Yapımcılar Birliği’ne bir toplantı yaparak devalüasyon ve artan maliyetler gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı?”

DİĞER KONUŞMALAR

WhatsApp grubunda, menajerler arasında yapılan bazı konuşmalar şöyle:

Menajer Gülden Avşaroğlu: "60 şirketiz arkadaşlar, gücünüzün farkına varın. Bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra oyuncuya geri döneceğini fark edecek."

Kahraman Özden: "60 şirket bir araya geldi ve buna karşı direnemezler. Hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımız da bizimle aynı tarafta olacak."

Gülden Avşaroğlu: "Bu şirketler dışında dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun, izleriz."

Ömer Duran: "Bu rekabet kanunu açısından sorun yaratabilir."

Rabia Sultan Düzenli: "Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler. Çarşamba net liste verebiliriz."

Tuncay Altunoğlu: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."

