Ankara'da patlama! MKE'nin kapsül fabrikasında patlama meydana geldi

Ankara'da korkutan bir patlama meydana geldi.

Patlama, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında oldu.

YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI

MKE'nin kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yaralananların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

MKE'nin kapsül fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

- MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.