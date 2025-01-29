Ankara'da sahipsiz köpek dehşeti! Bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler kadının etrafını sardı ve kadını eteğinden çekiştirdi. Panikleyen kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da sahipsiz köpek dehşeti! Bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpekler dehşet saçtı. Mutlu Mahallesi'nde bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada civarda bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Panikleyen kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Köpeklerin kadının etrafını sardığı ve eteğinden çekiştirdiği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Satılmış Karataş, mahalledeki köpek sayısının her geçen gün arttığını söyledi. "Çocuklarımız markete gidip gelirken köpeklerden çok muzdarip oluyor. İllaki başımıza bir olay gelmesi gerekmez." diyen Karataş, gece vakti sokağa çıkmaya çekindiklerini belirtti.

Tolga Yıldırım ise "Videoyu görünce çok kötü olduk. Bu duruma duyarsız kalmamak için gerekli mercilere de ulaştık. Burada sürekli köpek saldırısı oluyor. Saldırıya uğrayan kişi yetişkin değil çocuk da olabilirdi. Bir an önce bu konu hakkında bir önlem alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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