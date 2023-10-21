Ankara'da Tanıtım Günleri! Geliri Filistin'e Gidecek

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yöresel lezzetleri ile kültürel değerlerinin sergilendiği tanıtım günleri Ankara'da başladı. 7’ncisi düzenlenen etkinlikte birçok yarışma yapıldı. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açılış konuşması yaptı.

Tanıtım günlerinde yapılacak birçok müzikal etkinlikler 3 günlük milli yas nedeniyle iptal edildi. Sadece yöresel ürün satışları yapıldı. Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım satış gelirlerinin hepsinin Filistin'e gideceğini açıkladı.