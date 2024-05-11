Ankara'da trafik kazası! Yaralılar var
Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ankara Bulvarı Esenboğa Mahallesi Kavşağı oldu.
Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 18 AAR 776 plakalı otomobil, N.S'nin kullandığı 34 GOJ 525 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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