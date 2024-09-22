Ankara’da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on birincisi Başkent Ankara'da başladı. 9 gün boyunca 100'den farklı mekanda birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. Bakan Yardımcısı Yazgı ve Festival Direktörü Selim Terzi festivalin amacını Ulusal Kanal'a anlattı.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin amacını Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Ulusal Kanal'a anlattı:

Ankara’da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı! - Resim : 1

"Amacımız, festival yaptığımız şehirlerin turizm potansiyelini ortaya koymak. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Biz kültür turizmini ve 12 ay turizmi hedefleyen bir politika belirledik. Somut olmayan kültür varlıklarımız, çanak-çömlekçilikten tutun güzel yemeklerimize, antik yerlerimizde, ören yerlerimizde çok özel sergiler yapıyoruz. Müzelerimizi halkımızın gelip özel deneyimler yapması için alan oluşturuyoruz."

Festival'de her yaş grubu ve ilgi alanı için 100 farklı mekanda ücretsiz etkinlikler olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi:

Ankara’da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı! - Resim : 2

"7'den 70'e aslında mottosunun tam da karşılık bulduğu bir etkinlik Türkiye Kültür Yolu Festivali. Çünkü çocuklarımız da, gençlerimiz de, kadınlarımız, yaş olarak bizim çok kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız Herkes kendinden bir şey bulabilir, etkinlik bulabilir. Gençler konserlere ilgi gösteriyorlar, konserlere katılabilir ücretsiz olarak."

 Haluk Levent, Ziynet Sali, Ebru Yaşar gibi isimlerin yanı sıra Rusya, Macaristan ve İran'dan çok önemli sanatçılar da sahne alacak.Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, geleneksel kültürün genç nesillere aktarılmasına dikkat çekti:

"Ve son olarak yine çok kıymetli bir tarafı da tabii ki kültürümüzü, kendi kültürümüzü de bu kültürel festivallerin içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza da bir vesile verebilmek, onlara sevdirebilmek, aktarabilmek. Bugün unutulmaya yüz tutmuş neredeyse geçmişte hepimizin oynadığı oyunlar var. O oyunları öğreniyorlar ve deneyimliyorlar. "
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Kültür Yolu festival ankara
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