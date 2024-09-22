Ankara’da Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı!

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin amacını Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Ulusal Kanal'a anlattı:

"Amacımız, festival yaptığımız şehirlerin turizm potansiyelini ortaya koymak. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Biz kültür turizmini ve 12 ay turizmi hedefleyen bir politika belirledik. Somut olmayan kültür varlıklarımız, çanak-çömlekçilikten tutun güzel yemeklerimize, antik yerlerimizde, ören yerlerimizde çok özel sergiler yapıyoruz. Müzelerimizi halkımızın gelip özel deneyimler yapması için alan oluşturuyoruz."

Festival'de her yaş grubu ve ilgi alanı için 100 farklı mekanda ücretsiz etkinlikler olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi:

"7'den 70'e aslında mottosunun tam da karşılık bulduğu bir etkinlik Türkiye Kültür Yolu Festivali. Çünkü çocuklarımız da, gençlerimiz de, kadınlarımız, yaş olarak bizim çok kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız Herkes kendinden bir şey bulabilir, etkinlik bulabilir. Gençler konserlere ilgi gösteriyorlar, konserlere katılabilir ücretsiz olarak."

Haluk Levent, Ziynet Sali, Ebru Yaşar gibi isimlerin yanı sıra Rusya, Macaristan ve İran'dan çok önemli sanatçılar da sahne alacak.Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, geleneksel kültürün genç nesillere aktarılmasına dikkat çekti: