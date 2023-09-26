Ankara'da Ulaşımda Kriz! Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan Çözümü Anlattı

Ankara'da ulaşımda kriz devam ediyor. EGO otobüsçüleri ve Mansur Yavaş arasında restleşme sürüyor. Yavaş'ın "Ya hepsini satın ya da gidin" açıklaması sonrası EGO otobüsçüleri açıklama yaparak otobüslerini ABB'ye satma kararı aldıklarını belirtti. Yaşanan gelişmeler sonrası Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da bir açıklama yaptı.

Utku Reyhan'dan Ankara'daki Ulaşım Krizine İlişkin Açıklama

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, Ankara'da yaşanan ulaşım krizine ilişkin bir açıklama yaptı. Reyhan, açıklamasında şunları ifade etti:

- Yapılacak iş basit. Halkçı, kamucu bir bakışa sahip olmak gerekir. Belediye kaynaklarını kamu yararına değerlendirecek bir iradeye sahip olmak gerekir. Öncelikle yeni özel otobüsle toplu taşıma ihalesi yapılmayacağı ilan edilmeli. Arakasından mevcut özel otobüsler EGO tarafından kiralanmalı veya satın alınmalı. Bunların şoförleri, dilerlerse belediye personeli yapılmalı. Böylece toplu taşıma hizmeti tek elde toplanmalı.

"Asıl Mağdur İşine Gitmek İsteyen Emekçiler Dersine Yetişmeye Çalışan Öğrenciler"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ve çözüm yolunu gösteren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da Mansur Yavaş’ın yaklaşık 3 yıldır süren bir sorunu çözemediğini, bu sorunun Ankara’nın en işlek güzergâhlarını kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Ankara’da 1980’lerden bu yana başlayan özel toplu taşımacılık sistemi çökmüştür. Belediye yönetimi de esnaf da mağdur olduğunu iddia ediyor ancak asıl mağdur, sabah işine gitmeye çalışan emekçiler, dersine yetişmeye çalışan öğrenciler ya da haftalık alışverişini yapmaya çıkan, çocuğunu torununu görmeye giden emekliler oluyor.

"Asıl Sorumlu Mansur Yavaş"

- ABB Başkanı, sanki şehrin yöneticisi değil de şirket müdürü gibi davranıyor. Esnafla kavga ederek, halk ile otobüs esnafını karşı karşıya getirerek aradan sıyrılmaya çalışıyor. Hâlbuki kent hizmetlerinin aksamadan yürümesi noktasında baş sorumlu Sayın Mansur Yavaş. Kendisi sorunu çözeceğine, şikayet etmekle meşgul.

"Ankara'yı Türkiye'nin En Kötü Toplu Taşıma Hizmetiyle Karşı Karşıya Bıraktı"

- Seçim öncesi 5 yılda 58 km metro yapacağım diyen Mansur Yavaş, geride kalan 4,5 yılda 1 metre dahi metro yapmamıştır. Hatta bir kazma bile vurulmamıştır. Bu durum aslında kendisinin kent ulaşımını ne kadar ciddiye aldığını da gösteriyor. Hâli hazırda yetersiz olan metro hatları ve otobüs filosu Ankara’yı Türkiye’nin en kötü toplu taşıma hizmetiyle karşı karşıya bırakırken üzerine özel halk otobüsü sorununun eklenmesi, bu yönetimin beceriksizliğini gözler önüne sermektedir.

"Yapılacak İşi Yapmak İçin Halkçı Kamucu Bir Bakışa Sahip Olmak Gerekir"

- Yapılacak iş basit. Ama bunu yapmak için halkçı, kamucu bir bakışa sahip olmak gerekir. Belediye kaynaklarını kamu yararına değerlendirecek bir iradeye sahip olmak gerekir. Öncelikle yeni özel otobüsle toplu taşıma ihalesi yapılmayacağı ilan edilmeli. Arakasından mevcut özel otobüsler EGO tarafından kiralanmalı veya satın alınmalı. Bunların şoförleri, dilerlerse belediye personeli yapılmalı. Böylece toplu taşıma hizmeti tek elde toplanmalı. Otobüsler EGO bünyesine katılarak, mevcut hatlarında sefere devam etmeli. Özel toplu taşımacılık hizmetine, dolmuş ve taksiler hariç, son verilmeli.

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