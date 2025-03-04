Ankara'da vahşet: 46 yaşındaki erkek 15 yaşındaki kız çocuğuna okul çıkışı saldırdı!

Olay, İnönü Mahallesi 1777. Cadde üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 46 yaşındaki S.P., otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşıp boğazına bıçak dayayarak onu tehdit etti. Şüpheli, öğrencinin telefonunu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan öğrenci, durağın bankına yığıldı. O sırada gelen özel halk otobüsünün şoförü ve yolcuları, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak onu en yakın polis merkezine götürdü. Ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek 8 saat içinde şüphelinin izini sürdü. S.P., Cahar Dudayev Parkı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından öğrencinin otobüsle polis merkezine götürülmesi de yer aldı.

Olayla ilgili konuşan İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, bu tür bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Olay muhtarlığın önünde oldu; ama biz içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış, çünkü boğazına bıçak dayanmış. Büyük bir korku yaşamış. Çok şükür, polis ekipleri titiz bir çalışma yaptı ve gece saat 02.00 civarında şüpheli yakalandı. Ancak en üzücü olan, çocuğumuzun bıçaklanması. Durumu iyi, umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız."

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.