Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte detaylar...

Başkentte "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Sude İnak Sude İnak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte detaylar...
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AnkaraEmniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koşunun yarın Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacağı ve Ankara Tren Garı binası önünde sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda, saat 10.45'ten itibaren Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik caddeleri, Tandoğan Meydanı ve Gar binası güzergahında başlangıç ile varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamının çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

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