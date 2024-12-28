O ilimizde kuduz salgını: Karantinaya alındı!

25 Aralık'ta okuldan dönerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Uçar’ın yaralanmasının ardından yapılan incelemede, köpekte kuduz olduğu belirlendi.

Karantina uygulaması başlatılan köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" yazılı uyarı tabelası yerleştirildi. Köyün muhtarı Mehmet Yaşar, köydeki hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılandığını açıkladı. Karantina süresinin 6 ay süreceği belirtildi.

Saldırıda yaralanan küçük Ahmet, ilk müdahalesinin yapıldığı Besni Devlet Hastanesinden Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi. 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada devam ediyor.