Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava kalitesi hassas seviyede

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya sebep olurken, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda Ankara'da bazı kesimlerde hava kalitesinin turuncu kodla tanımlanan "hassas" düzeyde olduğu belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ankara'da yaşayanlar dikkat! Hava kalitesi hassas seviyede
Yayınlanma:

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara'da semtlere göre farklılık gösterdi.

Saat 12.00'de Çankaya'da yüzde 111 olarak ölçülen hava kirliliği, Bahçelievler ve Ulus'ta yüzde 114, Batıkent'te yüzde 105 ve Keçiören Sanatoryum'da yüzde 102 çıktı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadesi ortaya çıktıHalit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadesi ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara hava kirliliği
Günün Manşetleri
23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir
Otel müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeliymiş
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli "samimi dileğim" diyerek İmralı'ya çağrı yaptı
Siirt Belediye Başkanı Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bank Asya hissedarının da arasında olduğu 12 kişi yakalandı
Kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı
100 gözaltı
"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"
100 bin imza ile aday olabilir
Çok Okunanlar
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor
DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi? DeepSeek nedir? DeepSeek nasıl kullanılır? DeepSeek nasıl piyasaları bu kadar etkiledi?
Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı! Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
4 kişilik aile evde ölü bulundu 4 kişilik aile evde ölü bulundu