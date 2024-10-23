Ankara'da zincirleme kaza!

Ankara'da zincirleme kaza meydana geldi. Trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 8 araç kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Ankara'da zincirleme kaza!
Ankara'da zincirleme kaza!
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Söğütözü Caddesi'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'DA ZİNCİRLEME KAZA

ANKARA'DA ZİNCİRLEME KAZA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Söğütözü Caddesi'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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