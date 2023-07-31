Ankaralılar o tarihe dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor

Türkiye, son yılların en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. El Nino sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasının ardından, Eyyam-ı Buhur sıcaklıklarının geleceği duyurulmuştu. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek.

ANKARA'DA SICAKLIKLAR 39 DERECEYE ULAŞACAK

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Başkent Ankara'da bu hafta hava sıcaklıkları 39 derecelere ulaşacak. Bu haftadan itibaren yurdun iç ve orta kesimlerinde hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İzmir'in 37 dereceye, İstanbul'un ise 34 derece sıcaklıklara erişmesinin beklendiği belirtildi.

HAVA TAHMİN UZMANI ABDULLAH MACİT TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren Macit, "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.