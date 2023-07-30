O tarihte sakın dışarı çıkmayın! Eyyam-ı Bahur geliyor

Türkiye son yılların en sıcak yaz aylarını yaşadı. Özellikle Afrika üzerinden ülkemize giren sıcak hava dalgası, bir çok ilde sıcaklık rekorları kırılmasına sebep oldu. İstanbul, İzmir gibi illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Vatandaşlar, aşırı sıcakların etkisinden ne zaman kurtulacağız diye merak etmeye başladı.

KÖTÜ HABER ARAP YARIM ADASINDAN: EYYAM-I BUHUR SICAKLARI GELİYOR

Türkiye, serinlemeyi beklerken kötü haber Arap yarımadasından geldi. Arap yarımadası üzerinden Türkiye'ye gelecek olan Eyyam-ı Buhur sıcak hava dalgası, önümüzdeki haftadan itibaren tüm yurtta etkili olacak.

EYYAM-I BUHUR 2 AĞUSTOS'TA GELİYOR

Eyyam-ı Buhur'un 2 Ağustos'tan itibaren yurtta etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "4, 5 ve 6 Ağustos'ta Libya sıcakları, yerini Basra sıcaklarına bırakacak. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu sezonun en sıcak günlerini yaşayacak. Batı bölgeler 26 Temmuz kadar olmasa da sıcak olacak. 6 Ağustos'tan sonra Balkanlar devreye girecek. 6 Ağustos'tan sonrası rahat..." ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri ise 2 Ağustos itibariyle hava sıcaklıklarının artacağını gösteriyor.