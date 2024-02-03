Ankara'nın göbeğinde Ortaçağ'ı yaşıyorlar! Vatan Partisi Karataşlıları yalnız bırakmadı

Lüks sitelere çok yakınlar ancak elektrik ve suya ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Ankara Çankaya ilçesinde yer alan Karataş Mahallesi'nde tam 50 hane alt yapı yetersizliğinden mağdur...

Vatandaşlar, günlük ev işlerini yapmakta bile güçlük çekiyor. Mahalle sakinlerinin verdiği çabalar ise hep yanıtsız bırakıldı.

Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, Çankaya Belediye Başkan adayı Murat Demirbaş ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Nusret Senem, Karataş Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Nusret Senem, elektrik ve su sorunları yaşanan noktanın lüks site ve konutlara yakınlığına dikkat çekti.

Vatan Partisi heyeti konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.