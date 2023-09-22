Ankara’nın ilk, Türkiye’nin 20.'si! Anadolu’nun piramitlerine ev sahipliği yapan Gordion ‘Dünya Mirası Listesi’nde

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNSECO) tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alındı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012 yılında eklenen Gordion Antik Kenti’nin bir dünya mirası olarak korunması için uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. UNESCO tarafından uzman personel görevlendirilerek, 80’e yakın tümülüse ev sahipliği yapan Gordion Antik Kenti’nde incelemelerinin ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin toplantısının ardından Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın ilk Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kültürel miras varlığı oldu.

ANKARA’NIN İLK, TÜRKİYE’NİN 20.'Sİ!

Gordion Antik Kenti’nde yer alan ve “Eşek Kulaklı” olarak bilinen Kral Midas’ın babası Kral Gordious’a ait tümülüs, maruz kaldığı erozyona rağmen 300 metre çapı ve 53 metre yüksekliği ile dünyanın en büyük ikinci tümülüsü. Mezarın yapımında kullanılan, çam, ardıç ve sedir ağaçları sebebiyle dünyada ayakta kalan en eski ve en iyi korunmuş olan ahşap bina olarak ziyaretçilerini bekliyor.



Deniz Kavimleri Hareketi olarak da bilinen Ege Göçleri ile Milattan Önce 12’nci yüzyılda Anadolu’ya gelen Friglerin, Gordion’da antik dönemde dünyanın en önemli yerleşim yerlerinden birine kent kurduklarını dile getiren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, “Bu Tümülüsler de zaman içerisinde oluşmuş. Keşfi de Berlin-Bağdat demir yolu buradan geçerken iki Alman kardeş tarafından gerçekleşmiş. Onların ardından da kısa süreli olarak Osmanlı zamanında bazı kazılar yapılmış ve antik kent bulunmuş.

1900’lü yılların başında da bu kazılar devam etmiş ama asıl kazılar 1950’den itibaren başlıyor ve Amerikalı Penn Üniversitesi’nin uzman personelleriyle birlikte bu kazılar hız kazanıyor. Günümüzde de halen kazı başkanı olan Amerikalı Brain Rose, aynı üniversiteden olan bir hocamız” ifadelerini kullandı.

"ARDIÇ VE SEDİR AĞAÇLARINDAN OLUŞAN DÜNYA’NIN TEK AHŞAP MEZARI"

Kral Gordious’un mezarının bulunduğu tümülüsün dünyanın en büyük ikinci tümülüsü olduğunu aktaran Koç, “Dünyanın tek ahşap mezarını içinde barındıran tümülüs. Bu tümülüs, 1957 yılında Amerikalı ve Türk uzman tarafından keşfedilip bir kazı başlatılıyor. Daha sonra da Zonguldak’tan getirilen madencilerimizle birlikte arkamızda bulunan bu tünel kazılarak mezar odasına ulaşılıyor. Bu tümülüs yaklaşık 300 metre çapında 53 metre yüksekliğinde.

Dünyanın en büyük tümülüsü de Manisa’da o da yine Anadolu topraklarında ama bu tümülüs şu anda açılmış ve içerisindeki ardıç ve sedir ağaçlarından oluşan Dünya’nın tek ahşap mezarı. Antik kentte bunun hemen yakınında bu çevrede de yine 80’e yakın tümülüs bulunmakta. Bu tümülüslerin hepsi şu anda dünya mirası olarak kabul edilmiş durumda” dedi.



Gordion 2012 yılında geçici listeye girmiş olmasına rağmen 2018 yılına kadar hiçbir gelişme kaydedilmediğini belirten Koç, şu anda Türkiye’de 84 tane tarihi alanın geçici listede bulunduğunu dile getirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi çalışmalarında Polatlı’da bulunan yerel yönetimin önemine dikkat çeken Koç, Gordion’un listeye giriş süreci hakkında şu ifadelere yer verdi: