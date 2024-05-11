Anneler Günü onlar için gözyaşı

Çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için Diyarbakır'da nöbet tutan aileler Anneler Günü'nde evlatlarına kavuşmak istiyor. Aileleri Anneler Günün'de Vatan Partisi yalnız bırakmayacak. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, "Mücadeleyi büyütmeye gidiyoruz" mesajını verdi.

Anneler Günü onlar için gözyaşı
Editör: Haber Merkezi
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Hasretin son bulmasını, gözünden sakındıkları evlatlarına kavuşmak istiyorlar. 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan aileler bu anneler gününe de buruk giriyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 375'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 53 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Anneler Günü'ne çocuklarının özlemiyle giren aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Anneler Günü onlar için gözyaşı - Resim : 1

Vatan Partisi, anneleri PKK'ya karşı başlattıkları mücadelede hiç yalnız bırakmadı. Anneler Günün'de de kalpleri birlikte atacak.

Nöbet eylemlerinin simge isimlerinden Ayşegül Biçer'in çağrısı üzerine Vatan Partisi Öncü Kadın Diyarbakır'a gitmeye hazırlanıyor. İlk mesaj Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'dan geldi. Meltem Ayvalı, "Mücadeleyi büyütmeye gidiyoruz" dedi.

Türk kadını Gazzeli annelerle el ele! Anneler Günü, kahraman Gazzeli annelere ithaf edildiTürk kadını Gazzeli annelerle el ele! Anneler Günü, kahraman Gazzeli annelere ithaf edildiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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