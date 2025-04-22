"Annem uyuyor" dedi: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde uzun süredir kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Ayten M., polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili yaşlı kadının oğlu gözaltına alındı. Elektriği kesik ve çöp yığınlarıyla dolu evde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Annem uyuyor" dedi: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ayten M.'den haftalardır haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı kadının evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı, Ayten M.'nin oğlu Ş.M. açtı.

Polis ekiplerinin “Annen nerede?” sorusuna Ş.M.'nin “İçeride uyuyor” yanıtı vermesi üzerine ekipler içeri girdi.

YAŞLI KADIN YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Evin içine giren polis ekipleri, Ayten M.'yi yatağında hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, Ayten M.’nin oğlu Ş.M. tutarsız ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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