Annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

Acı olay, Siirt'te yaşandı. Annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık Armağan Aydar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Armağan bebek, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Armağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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