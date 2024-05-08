Soma faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi hakim karşısına çıktı
Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 10 yıl geçti. Kamu çalışanları ilk kez yargı karşısına çıktı. Hakkında iddianame düzenlenen 28 kamu görevlisinin ilk duruşması Soma Adliyesi’nde görüldü. Dava, 12 Eylül'e ertelendi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi ağır yaralanmıştı. 2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenmiş, Soma 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.
Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması Soma Adliyesi’nde görüldü. Dava, 12 Eylül 2024'e ertelendi.
Maden şehitlerinin aileleri adliye önündeydi. Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona da Adliye önünde basın açıklaması yaptı.
Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22’nci duruşmayla tamamlandı.
Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi