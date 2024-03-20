Antalya açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Lastik bottaki 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Antalya'da Kaş ilçesi açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden açıklama yapıldı.

Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye, sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Trafikte kadın kadına kavgaTrafikte kadın kadına kavgaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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