Antalya Doğal Yaşam Parkı çocuk sesleriyle renklendi

Zengin hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde ailelerin en gözde ziyaret merkezlerinden biri oldu. 22 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili ile birlikte Antalya Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi akınına uğruyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR ALAN

127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı’nda çocuklar doğa ile iç içe keyifli zaman geçiriyor. Hayvanların olduğu bölümleri ziyaret eden çocuklar, bol bol fotoğraf çektirerek hem hayvan türleri hakkında bilgileniyor hem de eğleniyor. Zengin hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarıyla çocuklar, hayvanat bahçesinde gün boyu dolu dolu bir zaman geçirme fırsatı buluyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

“GÜN BOYU KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR”

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu Veteriner Hekim Aygül Arsun, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Havaların da iyi gitmesiyle birlikte çocuklar ve aileleri gün boyu Doğal Yaşam Parkımızda çok keyifli bir vakit geçiriyor. Çocuklarımız 127 ayrı türde bin 400 hayvanımızı ziyaret ederken, farklı oyun alanlarında eğlenme fırsatı buluyor. Tüm Antalyalı ve dışarıdan gelen misafirlerimizi Antalya Doğal Yaşam Parkı’na bekliyoruz” dedi.