Antalya-Konya karayolunda kaza! Kamyon şarampole devrildi

Yeni açılan Antalya-Konya karayolunda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, yeni açılan Antalya-Konya D-687 karayolunda meydana geldi.

Antalya-Konya karayolunda kaza! Kamyon şarampole devrildi
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Yeni açılan Antalya-Konya karayolunda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya-Konya karayolunda kaza! Kamyon şarampole devrildi - Resim : 1

ANLATYA-KONYA YOLUNDA KAZA!

Kaza, yeni açılan Antalya-Konya D-687 karayolunda Beydiğin Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demirkapı Tüneli istikametinden Taşağıl istikametine seyir eden İskender Şahin’in kullandığı 34 CNE 425 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya-Konya karayolunda kaza! Kamyon şarampole devrildi - Resim : 2

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