Antalya'da akılalmaz olay: Babasının cesediyle 3 gün aynı evde yaşadı!

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 85 yaşındaki Bilal Erturhan’ın ölümü trajik bir olayla gün yüzüne çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen oğlu Levent B.E., babasının cansız bedeniyle aynı evde üç gün boyunca yaşamaya devam etti. Gerçek, Levent B.E.’nin sabah saatlerinde ablasını aramasıyla ortaya çıktı. Ablanın yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, Erturhan’ın günler önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, yaşlı adamın evde hayatını kaybettiği bildirildi. İhbarı yapan ise Erturhan’ın kızıydı. Adrese yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı Levent B.E.'nin açmasıyla içeri girdi.

Daireye giren ekipler, içeride ağır bir koku ile karşılaştı. Yapılan ilk kontrollerde Bilal Erturhan’ın yaklaşık üç gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Levent B.E.'nin sabah saatlerinde ablasını arayarak "Babam öldü" demesi üzerine kız kardeş hemen harekete geçti. Evde babasının cansız bedenini gören kadın gözyaşlarına boğuldu. Baba-oğulun aynı dairede yaşadığı öğrenilirken, oğlun babasının ölümünün ardından günlerce hiçbir kuruma haber vermemesi dikkat çekti.

Evde bulunan Levent B.E.’nin zaman zaman dua ettiği görüldü. Polis ekipleri ve savcılık incelemelerinin ardından Bilal Erturhan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.