Antalya'da antika pazarına yoğun ilgi

Antalya’da korunmaya değer ata yadigârı antikalar, meraklılarıyla buluştu. Kandillerden şamdanlara, plaklardan madeni ve kâğıt paralara kadar tarihe tanıklık etmiş pek çok ürün antika pazarındaki yerini aldı. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Eski basım kitaplar, plaklar, pullar, bakır kaplar, eski porselenler, radyolar, daktilolar, kandiller ve daha nicesi… Tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eşya stantlardaki yerini aldı. Antalya’daki bu pazar antika ve nostalji tutkunlarını ağırladı.

Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nce hayata geçirilen antika pazarı, her ayın ikinci pazar günü Dedeman Kapalı Pazar Yeri’nde kuruluyor.

Pazarda, antika ve koleksiyon değeri olan ürünlerin yanı sıra, el yapımı sanat değeri taşıyan ürünlerde sergileniyor.

Korunmaya değer ata yadigârlarını meraklısıyla buluşturan pazara ilgi yoğun. Öyle ki vatandaşlar, pazarın her hafta kurulmasını istiyor.

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