Antalya'da bunaltan nem! Halk kendini sahillere attı

Antalya’da etkili olan sıcak hava dalgası, nemle birleşince kentte yaşayanlar ve tatilciler sıcak havadan bunaldı.

Yüksek nem nedeniyle, Beydağları görünmez olurken, vatandaşlar serinlemek için Konyaaltı Plajı’na akın etti.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'e ulaştı.

Vatandaşlar ve tatilciler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler sahil bandındaki ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluşması dikkati çekti.