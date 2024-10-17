Antalya'da Cumhuriyet Kadınları Derneği şiddette medyanın etkisine dikkati çekti

Toplumda yaşanan şiddet olayları Cumhuriyet Kadınları Derneği'ni harekete geçirdi. Dernek yeni kampanyasında kadına yönelik şiddette medyanın sorumluluğuna dikkat çekiyor, toplumsal yozlaşmaya karşı çözümlere işaret ediyor. Antalya'da CKD Kepez Özgürlük Şubesi şiddete karşı eylem yaptı.

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Haber: Hanife Yalçın

Toplumda yaşanan şiddet olaylarına karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği kampanya başlattı.

Dernek üyeleri kadına şiddette medyanın sorumluluğuna dikkat çekti. Cumhuriyet kadınlarının Antalya'da düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü.

Antalya Abhaz Kültür Derneği Başkanı Şamil Gümüş, CKD ile birlikte şiddete karşı ses yükseltti.

Cumhuriyet kadınlarının Antalya'da düzenlediği eyleme bir çok kurum destek verdi. Antalya Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı İsmail Oskay, önemli noktaya işaret etti. Oskay, "Sabah programlarında, eğlence programlarında, kadın programlarında artık kadının aşağılandığı, kadının örselendiği, bir yayın anlayışı değil, tam tersi vurgu yapılabilir" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kepez Özgürlük Şubesi Başkanı Mutlugün Özturan, hükümete çağrı yaptı. Özturan, "Medyadan, kadınlarımızın üreterek, çalışarak toplumda var olma arzusunu işleyen, Milli kültürümüzü besleyen, genç kuşaklara aktarılmasını sağlayan yayınlar istiyoruz." dedi.

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