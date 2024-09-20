Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı açıklarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin, 51 yaşındaki İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.
Polisin yaptığı çalışmayla cesedin 51 yaşındaki İbrahim Solak'a ait olduğu tespit edildi.
Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı