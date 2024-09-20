Boeing'de grev krizi büyüyor! Binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

Boeing'de grev dalgası büyüyor. Şirket büyük krizle karşı karşıya. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, grevi çözmek için ilerleme kaydedilemeyince binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Şirketin CEO'su Kelly Ortberg çalışanlara gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresince her dört haftada bir belirli çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendika ise "Doğrudan veya arabuluculuk yoluyla daha fazla görüşmeye açık olsak da şu anda ek bir tarih planlanmadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlıyız." açıklaması yaptı.

30 bin işçinin başlattığı grev, Boeing’in dört yıllık sürede yüzde 25’lik ücret artışı teklifini reddetmesiyle başladı.