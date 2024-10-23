Antalya'da feci kaza! 13 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza meydana geldi. 2 otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 13 otel çalışanı yaralandı.

Antalya'da feci kaza! 13 kişi yaralandı
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Antalya'da kaza meydana geldi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 13 otel çalışanı yaralandı. Kaza; Evrenseki Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çevik’in kullandığı 07 C 74959 plakalı otel servisi ile Çolaklı Mahallesi Jandarma Özel Eğitim Merkezi kavşağında Müslüm Çevik’in kullandığı otel servisi çarpıştı.

ANTALYA'DA FECİ KAZA

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada; Havvana Ö., Gülnaz K., Samiye Ü., Aynur S., Nurcan Ö., Müslüm Çevik., Fehime U., Güssiye K., Şenay G., Gülay I., Durdane Y., Fatma Y. ve Ahmet Küçükçeşme isimli otel çalışanları yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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