Antalya’da feci kaza! Otel servis aracı devrildi: 19 kişi...

Antalya’nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Antalya’da feci kaza! Otel servis aracı devrildi: 19 kişi...

Orta mahalle D-400 Karayolu Gedik kavşağı yakınlarında, Osman Ali Kaplan idaresindeki 07 C 82562 plakalı otel servis midibüsü devrildi.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen midibüs, refüjde bulunan bariyer, direk ve ağaçlara çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen midibüsteki 19 otel personeli yaralanırken, araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanabilen ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndürüldü.

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