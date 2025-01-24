Antalya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralı var

Antalya'nın Kaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Antalya'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralı var
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Antalya'nın Kaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Demre-Finike kara yolu Büyükkum Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Recep Kanatoğlu yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Recep Kanatoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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